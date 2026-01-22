- Конечно, "Краснодар" может снова стать чемпионом. "Краснодар" находится сейчас в намного лучшей форме, чем "Зенит", - цитирует бывшего футболиста "быков" Odds.ru.
Команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу. "Краснодар" имеет в копилке 40 очков и на один балл опережает "Зенит", который идет вторым.
После возобновления сезона краснодарцы начнут весенний отрезок домашним поединком 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
Жоаозиньо оценил шансы "Краснодара" в борьбе за золото РПЛ
Бывший игрок "Краснодара" Жаозиньо считает, что именно "быки" выглядят главными претендентами на золото РПЛ в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"