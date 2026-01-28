Черданцев оценил перспективы Артиги в "Рубине"

"Какие перспективы у Артиги в команде? Не верю в иностранных тренеров такого уровня в российском чемпионате. Тем более если у клуба есть какие-то амбиции", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
14 января "Рубин" сообщил о назначении на должность главного тренера команды Франка Артиги. Испанский специалист сменил на этом посту Рашида Рахимова, возглавлявшего казанцев с весны 2023 года.
Напомним, ранее Артига уже работал в России. С июня 2024 по апрель 2025 года испанец руководил подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Рубин"