В пресс-службе "Балтики" сообщили, что намерены обжаловать в КДК РФС удаление главного тренера Андрея Талалаева.
Вчера, 14 марта, в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) Талалаву была показана красная карточка. В протоколе зафиксировано, что специлалист был удален по причине препятствования возобновлению игры командой соперника.
Напомним, во время компенсированного времени второго тайма мяч покинул пределы поля. Талалаев выбил его на трибуны, после чего футболист "армейцев" Энрике Кармо толкнул тренера. Это спровоцировало массовую потасовку между игроками и представителями клубов.
Источник: "Чемпионат"
"Балтика" оспорит удаление Талалаева в матче против ЦСКА
Фото: ФК "Балтика"