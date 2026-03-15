"Когда человек в 40 лет так разгоняется, можно было и засчитать". Дзюба - о голе "Ахмату"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал отмену своего гола в вотора "Ахмата" в матче 21-го тура чемпионата России (1:1).
"Я сейчас посмотрел — колено чуть-чуть было в офсайде. Но блин, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно, честно говоря, и засчитать было. Обидно.

Очень красивый гол. Даже из "Ахмата" три-четыре человека сказали, что такой гол надо засчитывать", - сказал Дзюба.

Игра 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой "Акрон" встречался у себя дома с грозненским "Ахматом", состоялась в воскресенье, 15 марта. Встреча прошла в Самаре и завершилась вничью - 1:1. Одно очко тольяттинской команде принес гол Артема Дзюбы на 85-й минуте.

37-летний нападающий отличился также и на 63-й минуте, однако взятие ворот было отменено главным арбитром после видеопросмотра.

Источник: Metaratings

