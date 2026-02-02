По информации источника, "Бешикташ" окончательно вышел из переговоров по трансферу центрального защитника "Локомотива" Сесара Монтеса. Сообщается, что последнее устное предложение турецкого клуба составляло 12 млн евро с учетом бонусов.
Отмечается, что игрок принял решение остаться в "Локомотиве" и покинуть московский клуб летом, после чемпионата мира.
Трудовое соглашение футболиста сборной Мексики действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 28-летний Монтес забил один гол и отдал одну голевую передачу в 19 матчах.
Источник: "Чемпионат"
"Бешикташ" вышел из переговоров по футболисту "Локомотива"
Фото: ФК "Локомотив"