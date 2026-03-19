Дуран - о Соболеве: я называю его "Роналдо Феномен"

"Мне кажется, у нас с ним здоровая конкуренция, которая приносит только пользу команде. Я с нежностью ласково называю его "Роналдо Феномен".Мы оба добавили хороших качеств команде. Кто лучше на данный момент, тот и играет", - передает слова Дурана "Чемпионат".
Джон Дуран стал игроком петербургского "Зенита" в начале февраля 2026 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 5 матчей и забил 2 гола. Аренда футболиста рассчитана до конца июня 2026 года.
Александр Соболев выступает за "Зенит" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб на его счету 28 матчей, 8 голов и 2 результативные передачи.