Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, махачкалинцы будут обращаться в ЭСК РФС по назначенному пенальти в матче с "Зенитом".

- Будем обращаться с ЭСК РФС на счет назначенного в наши ворота пенальти. Чтобы нам объяснили, почему было принято данное решение, - цитирует Газизова "СЭ".

Вчера, 18 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки в первом тайме встречи.

В следующем этапе Кубка страны команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком". Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.

