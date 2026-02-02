"Хотел вернуться в Россию. Поэтому я отклонил предложения из той же MLS, хотя условия там предлагали лучше", - сказал Вера "СЭ".
Лукас Вера стал игроком "Локомотива" 17 декабря 2025 года. Контракт с аргентинцем рассчитан до конца сезона-2027/28. Ранее хавбек выступал в России за "Оренбург" и "Химки". Последним клубом аргентинца был "Аль-Вахда".
Лукас Вера прокомментировал свое возвращение в российский чемпионат
Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера поделился эмоциями от перехода в стан "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"