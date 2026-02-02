Глушаков: в нынешнем "Спартаке" я бы легко стал лидером

"В нынешнем "Спартаке" я бы легко стал лидером. Своей работоспособностью никому не уступлю, а так же в характере и мастерстве — я бы готовился профессионально", - сказа Глушаков "РБ Спорт".
Денис Глушаков выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Ахмат", "Химки", а также за ряд других российских клубов. На счету Глушакова 57 матчей в составе национальной команды России, осенью 2025 года полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков оценил свои перспективы в нынешнем составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"