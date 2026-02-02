Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 0 3 0
ВождовацЗавершен
Динамо Мх
16:00
Арсенал ТулаНе начат

Глушаков: в нынешнем "Спартаке" я бы легко стал лидером

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков оценил свои перспективы в нынешнем составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"В нынешнем "Спартаке" я бы легко стал лидером. Своей работоспособностью никому не уступлю, а так же в характере и мастерстве — я бы готовился профессионально", - сказа Глушаков "РБ Спорт".

Денис Глушаков выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Ахмат", "Химки", а также за ряд других российских клубов. На счету Глушакова 57 матчей в составе национальной команды России, осенью 2025 года полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится