Агент: вряд ли хорошие клубы Европы обратят внимание на Сперцяна

Португальский агент Паулу Барбоза в беседе с Rusfootball.info высказался об Эдуарде Сперцяне.

Фото: ФК "Краснодар"

Сперцян – талантливый игрок, и топовый футболист для РПЛ. Но мне кажется, что вряд ли хорошие европейские клубы обратят на него внимание.