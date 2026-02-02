Агент: вряд ли хорошие клубы Европы обратят внимание на Сперцяна

Сперцян – талантливый игрок, и топовый футболист для РПЛ. Но мне кажется, что вряд ли хорошие европейские клубы обратят на него внимание.Ему стоило покинуть "Краснодар" еще два года назад, когда у него были реальные предложения. Сейчас это будет сделать сложно, - сказал агент.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "быков" 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.