По информации источника, вингер "Пари НН" попрощался с командой перед уходом в "Краснодар" - в ближайшее время он должен вылететь в расположение "быков".
Ранее сообщалось, что южане заплатят нижегородцам за Боселли около 75 миллионов рублей, а сам футболист подпишет контракт на 3,5 года. В нынешнем сезоне Боселли вышел на поле в 20 встречах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Источник: "СЭ".
Боселли попрощался с игроками "Пари НН" перед уходом - "СЭ"
Вингер Хуан Боселли попрощался с партнерами по "Пари НН" перед уходом.
Фото: ФК "Пари НН"