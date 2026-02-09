Матчи Скрыть

Три клуба заинтересованы в аренде футболиста "Спартака" - Metaratings

Три клуба интересуются футболистом московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, три клуба Первой Лиги заинтересованы в аренде полузащитника московского "Спартака" Максима Лайкина. Хуан Карседо удовлетворен работой молодого игрока - решение о его будущем пока не принято.

Максим Лайкин является воспитанником московского "Спартака" - он пропустил первую часть текущего сезона из-за восстановления после полученной травмы. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за "Нефтехимик" и "Енисей". На его счету три матча за красно-белых в официальных турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 250 тысяч евро.

Источник: Metaratings.

Опубликовал:
