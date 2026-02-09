Экс-игрок "Краснодара" высказался о возможном переходе Козлова в ЦСКА

По словам Синицына, этот трансфер устроит обе стороны, а в ЦСКА Козлов будет получать больше игрового времени.
- Наверное, это тот трансфер, от которого все выигрывают. Возможно, ЦСКА будет давать ему больше игрового времени. Я так понимаю, ЦСКА начинает строить коллектив под долгий путь. "Краснодар" отдал футболиста, на которого, возможно, не рассчитывал. Наверное, сделка, которую устроила всех, - цитирует Синицына Metaratings.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Футболист прошел медосмотр и в ближайшее время о сделке должны объявить официально.
Козлов выступает за "быков" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро.