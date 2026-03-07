Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 1 0 1
БалтикаПерерыв
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Быстров: весна на дворе! Какие переносы? Не замерзнут - штанишки пододенут

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переносе матча 20-го тура РПЛ "Рубин" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
"Весна на дворе! Какие переносы? Раньше всем пофиг вообще было. Мы как-то в январе играли в мороз. Даже на разминку не вышли, но матч отыграли и победили 5:2. Так что надо играть.

Хоть "Краснодар" и привык к комфортным южным условиям, но пусть и к нам на север приезжают. Не замерзнут - штанишки пододенут", - сказал Быстров.

Ранее сегодня, 7 марта, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что "Краснодар" хотел бы перености гостевой матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Рубина" из-за погодных условий, так как в день игры в Казани ожидается до минус 15 градусов.

Встреча между командами запланирована на завтра, 8 марта. Поединок должен пройти на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: "СЭ"

