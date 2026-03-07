Быстров: весна на дворе! Какие переносы? Не замерзнут - штанишки пододенут

Хоть "Краснодар" и привык к комфортным южным условиям, но пусть и к нам на север приезжают. Не замерзнут - штанишки пододенут", - сказал Быстров.
Ранее сегодня, 7 марта, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что "Краснодар" хотел бы перености гостевой матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Рубина" из-за погодных условий, так как в день игры в Казани ожидается до минус 15 градусов.
Встреча между командами запланирована на завтра, 8 марта. Поединок должен пройти на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"