"При Гусеве он расцвел". Шавло выделил легионера "Динамо"

"Результаты "Динамо" с Гусевым говорят сами за себя. При Карпине Нгамале сидел на лавке. Гусев же ставит его. Нгамале - качественный игрок. Не знаю, почему он сидел на лавке.
Может, были какие-то проблемы. Но этот игрок может забивать, у него есть скорость. При Гусеве он расцвел", - сказал Шавло.
Напомним, текущий сезон в качестве главного тренера "Динамо" начинал Валерий Карпин. В ноябре специалист подал в отставку и исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев. Перед зимней паузой в чемпионате Гусев был утвержден в должности до конца этого сезона.
Крайний нападающий бело-голубых Муми Нгамале отличился в обоих стартовых матчах после возобновления сезона. Камерунский вингер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 19-м туре РПЛ с "Крыльями Советов" (4:0) и в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против "Спартака" (5:2).
Источник: "Чемпионат"