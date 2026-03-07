Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 1 0 1
БалтикаПерерыв
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 3 3 3
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Черноморец
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен

"При Гусеве он расцвел". Шавло выделил легионера "Динамо"

Экс-гендиректор "Спартака" Сергей Шавло прокомментировал игру нападающего московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Результаты "Динамо" с Гусевым говорят сами за себя. При Карпине Нгамале сидел на лавке. Гусев же ставит его. Нгамале - качественный игрок. Не знаю, почему он сидел на лавке.

Может, были какие-то проблемы. Но этот игрок может забивать, у него есть скорость. При Гусеве он расцвел", - сказал Шавло.

Напомним, текущий сезон в качестве главного тренера "Динамо" начинал Валерий Карпин. В ноябре специалист подал в отставку и исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев. Перед зимней паузой в чемпионате Гусев был утвержден в должности до конца этого сезона.

Крайний нападающий бело-голубых Муми Нгамале отличился в обоих стартовых матчах после возобновления сезона. Камерунский вингер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 19-м туре РПЛ с "Крыльями Советов" (4:0) и в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против "Спартака" (5:2).

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится