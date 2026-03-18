Мор: ЦСКА вышел не в футбол играть, а провоцировать

"Если ранее я искал оправдания для ЦСКА, то матч с "Краснодаром" они полностью провалили. "Армейцы" вышли на поле абсолютно морально неготовыми. Рейс и Мойзес вели себя абсолютно неадекватно с первых минут матча.
Здесь вопрос в дисциплине. ЦСКА полностью уступил в этом аспекте. Они вышли не в футбол играть, а провоцировать", - сказал Мор "Чемпионату".
Вчера, 17 марта, в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" сыграл против московского ЦСКА в ответном матче. Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 4:0. По сумме двух встреч победу одержали "быки" и прошли в финал турнира.
Игроки ЦСКА Матеус Рейс и Мойзес получили красные карточки на 45+1-й и 65-й минутах соответственно.