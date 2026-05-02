- Я сразу говорил, что "Балтика" вряд ли в тройку войдёт. Думаю, что сейчас она выбыла из гонки за бронзу. Мне кажется, она станет пятой. "Рубин" же сегодня сыграл в свой футбол. Он уже давно никому не проигрывает, хорошо выглядит. Команда использовала один свой шанс, и этого хватило для победы.
Очень сбалансированная игра у Артиги. Они забивают один мяч, а себе не дают забить - игра сделана. К сожалению, "Балтика" не смогла показать своих лучших качеств: беготни было много, а обдуманных атак мало, - сказал Наумов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: я сразу говорил, что "Балтика" вряд ли в тройку войдёт. Она будет пятой
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info поражение "Балтики" от "Рубина" в 28 туре РПЛ.
