Генич назвал "смешным" пенальти в пользу "Зенита"

Константин Генич прокомментировал момент с пенальти в кубковом матче между "Зенитом" и махачкалинским "Динамо".
Единственный гол хозяева забили с одиннадцатиметрового удара перед перерывом - решение о его назначении было принято после просмотра повтора. Комментатор поставил под сомнение обоснованность этого эпизода.
- Какой смешной пенальти в ворота Махачкалы, - написал Генич в своём телеграм-канале.
Этот удар с точки оказался единственным в игре и принёс хозяевам победу. В следующем раунде "Зенит" сыграет со "Спартаком".