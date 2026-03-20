Губерниев прокомментировал дисквалификацию Талалаева

"Дисквалификация должна была настигнуть уважаемого тренера Андрея Талалаева, моего хорошего друга. Он горячий товарищ, но нужно быть сдержаннее.
Думаю, он сделает необходимые выводы. Главное, чтобы команда, которой я симпатизирую, не потеряла нити управления", — приводит слова Губерниева "ВсёПроСпорт".
В данный момент "Балтика" с 39 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Андрей Талалаев не будет присутствовать на бровке в матчах команды с "Сочи" (21.03, дома), махачкалинским "Динамо" (05.04, в гостях), "Пари НН" (11.04, дома) и "Краснодаром" (19.04, в гостях).