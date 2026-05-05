Как сообщает Legalbet, клуб Серии А рассматривает возможность покупки игрока ближайшим летом. По информации источника, "Наполи" готов заплатить за футболиста около 35-40 миллионов евро. В итальянском клубе рассчитывают закрыть сделку до чемпионата мира 2026 года.
Луис Энрике присоединился к петербуржцам в начале 2025 года. За это время вингер принял участие в 46 матчах, в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач.
Контракт бразильца с сине-бело-голубыми действует до конца 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 24 миллиона евро.
"Наполи" хочет подписать игрока "Зенита" и готов предложить до 40 млн евро - источник
Бразильский полузащитник "Зенита" Луис Энрике оказался в сфере интересов "Наполи".
