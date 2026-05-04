Два клуба РПЛ претендуют на голкипера "Рубина" - источник

Голкипер "Рубина" Евгений Ставер может сменить клуб уже ближайшим летом.
Фото: ФК "Рубин"
По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, интерес к 28-летнему вратарю проявляют московское "Динамо" и "Ахмат". Источник сообщает, что в столичном клубе кандидатуру Ставера поддерживает Валерий Газзаев, входящий в консультативный совет. В свою очередь, видеть голкипера в составе грозненцев хочет Станислав Черчесов.

Казанский клуб пытается сохранить основного вратаря, однако переговоры о новом контракте продвигаются тяжело. Сообщается, что сторона футболиста не согласна с предложенными финансовыми условиями.

По данным Карпова, "Динамо" и "Ахмат" смогут оформить трансфер за 70 миллионов рублей - именно такая сумма прописана в качестве опции выкупа.

