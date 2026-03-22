Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 2 0 2
СпартакПерерыв
Динамо
16:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
16:30
РубинНе начат
Локомотив
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
0 - 2 0 2
Нефтехимик2 тайм
Урал
1 - 0 1 0
Енисей1 тайм
Спартак Кострома
16:00
ШинникНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Джику отреагировал на слова Дзюбы о возможном возвращении в "Спартак"

Защитник "Спартака" Александер Джику прокомментировал слова экс-нападающего спартаковцев Артёма Дзюбы о желании вернуться в клуб.
Фото: ФК "Акрон"
Ранее Дзюба, ныне выступающий за "Акрон", выразил такое желание после поражения тольяттинцев от москвичей в 20 туре Российской Премьер-Лиги со счётом 3:4.

"Я знаю Дзюбу. Он сказал, что хочет вернуться в "Спартак"? Он опытный игрок, хороший футболист.

Не мне решать, можно ли ему вернуться. Я знаю, что у него большая история взаимоотношений со "Спартаком", но не мне говорить о его возможном возвращении", — сказал Джику в беседе с Metaratings.

Артём Дзюба является воспитанником "Спартака". В составе красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 23 результативные передачи (2006–2015). Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится