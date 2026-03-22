Джику отреагировал на слова Дзюбы о возможном возвращении в "Спартак"

"Я знаю Дзюбу. Он сказал, что хочет вернуться в "Спартак"? Он опытный игрок, хороший футболист.
Не мне решать, можно ли ему вернуться. Я знаю, что у него большая история взаимоотношений со "Спартаком", но не мне говорить о его возможном возвращении", — сказал Джику в беседе с Metaratings.
Артём Дзюба является воспитанником "Спартака". В составе красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 23 результативные передачи (2006–2015). Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.