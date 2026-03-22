Гарсия открыл счёт в матче с "Оренбургом"

Нападающий " Спартака " Ливай Гарсия забил первый мяч в выездной игре с "Оренбургом".

Фото: ФК "Спартак"

Форвард отличился на 17-й минуте с передачи Эсекьеля Барко. Это пятый гол тринидадского нападающего в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги и первый — в 2026 году.



Встреча стартовала на стадионе "Газовик" в Оренбурге в 13:45 мск.

