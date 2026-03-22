Игрок "Краснодара" Са ответил, думает ли над получением российского паспорта

"С русским языком у меня так себе. Говорю мало, знаю только самые базовые вещи. В основном что-то могу сказать на поле, на тренировках.
Задумывался ли над получением российского спортивного гражданства? Не стану ничего исключать, но, честно, не задумывался об этом", — передаёт слова Са "Спорт-Экспресс".
Виктор Са выступает за "Краснодар" с февраля 2024 года. На данный момент в составе "быков" бразилец провёл 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт Са с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.