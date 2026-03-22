Тренер "Оренбурга" заявил, что судья должен был назначить несколько пенальти в ворота "Спартака"

"Не только в одном моменте нужно было ставить пенальти, были еще ситуации, в которых это нужно было делать. Какие?то моменты VAR смотрит, потом такие же не смотрит.
Мне, как тренеру, это непонятно. Тут я бессилен и четкого комментария дать не смогу", - сказал Ахметзянов.
Программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 22 марта, открыла встреча "Оренбрга" и "Спартака". Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
Команда Ильдара Ахметзянова по-прежнему занимает предпоследнее, 15-е место и находится в турнирной таблице в зоне вылета.