Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 3 1 3
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Локомотив
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Урал
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Тренер "Оренбурга" заявил, что судья должен был назначить несколько пенальти в ворота "Спартака"

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов высказался о неназначенных пенальти в ворота "Спартак" в матче 22-го тура РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Оренбург"
"Не только в одном моменте нужно было ставить пенальти, были еще ситуации, в которых это нужно было делать. Какие?то моменты VAR смотрит, потом такие же не смотрит.

Мне, как тренеру, это непонятно. Тут я бессилен и четкого комментария дать не смогу", - сказал Ахметзянов.

Программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 22 марта, открыла встреча "Оренбрга" и "Спартака". Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился поражением хозяев поля со счетом 0:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Команда Ильдара Ахметзянова по-прежнему занимает предпоследнее, 15-е место и находится в турнирной таблице в зоне вылета.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится