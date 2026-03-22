Гусев: две ошибки - два гола. "Зенит" нас наказал

"Команда не выглядела слабо, две ошибки в первом тайме — два гола "Зенита", они нас наказали. Противодействие были, иногда у нас было преимущество.
Во втором тайме подходов позиционных у нас было больше. С такими командами первыми пропускать плохо — тяжело отыграться. Мы можем играть лучше", - сказал Гусев.
Московское "Динамо" проиграло "Зениту" в центральной встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Единственный мяч в составе команды Ролана Гусева забил нападающий Артур Гомес, отличившийся впервые после травмы.
Бело-голубые опустились по итогам встречи на 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отметим, это поражение стало для динамовцев первым в весенней части чемпоината России. Ранее подопечные Гусева одержали три победы подряд.
