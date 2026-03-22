Оренбург
0 - 2
Спартак Завершен
Динамо
1 - 3
Зенит Завершен
Крылья Советов
0 - 0
Рубин Завершен
Локомотив
5 - 1
Акрон

СКА-Хабаровск
1 - 3
Арсенал Тула Завершен
Сокол
0 - 3
Нефтехимик Завершен
Урал
2 - 4
Енисей Завершен
Спартак Кострома
1 - 1
Шинник Завершен

Арсенал
0 - 0
Манчестер Сити

Гусев: две ошибки - два гола. "Зенит" нас наказал

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 22-го тура РПЛ (1:3).
Фото: ФК "Динамо"
"Команда не выглядела слабо, две ошибки в первом тайме — два гола "Зенита", они нас наказали. Противодействие были, иногда у нас было преимущество.

Во втором тайме подходов позиционных у нас было больше. С такими командами первыми пропускать плохо — тяжело отыграться. Мы можем играть лучше", - сказал Гусев.

Московское "Динамо" проиграло "Зениту" в центральной встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Единственный мяч в составе команды Ролана Гусева забил нападающий Артур Гомес, отличившийся впервые после травмы.

Бело-голубые опустились по итогам встречи на 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отметим, это поражение стало для динамовцев первым в весенней части чемпоината России. Ранее подопечные Гусева одержали три победы подряд.

Источник: "Матч ТВ"

