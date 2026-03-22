Во время общения с журналистом игроку предложили ответить на простой арифметический вопрос "2+2". Корреспондент написал вопрос на листке и передал его футболисту. Вендел оставил автограф, однако, когда его попросили указать ответ, бразилец отказался, извинился и завершил разговор.
Эпизод стал отсылкой к недавнему интервью главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который с иронией высказывался о внеигровых аспектах поведения игрока, заявив, что он не умеет считать и писать.
Источник: "РБ Спорт"
Вендел не ответил, сколько будет 2+2
