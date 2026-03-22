Матчи

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 3 1 3
ЗенитЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Локомотив
5 - 1 5 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Урал
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен

"Локомотив" разгромил "Акрон", забив пять голов к перерыву

"Локомотив" в матче 22-го тура чемпионата России на своём поле разгромил "Акрон".
Фото: ФК "Локомотив"
Счёт в игре хозяева открыли уже в начале матча после гола Сесара Монтеса, однако тольяттинцы быстро ответили точным ударом Кевина Аревало. После этого "железнодорожники" полностью завладели инициативой: отличились Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков.

Во втором тайме "Акрон" остался в меньшинстве после удаления Эшковала.

После этого тура московский клуб имеет в активе 44 очка и занимает третью строчку в РПЛ. "Акрон", набрав 22 балла, располагается на 10-й позиции.

Голы: Монтес, 7, Руденко, 23, Бакаев, 26, Воробьёв, 28, Батраков, 39 - Аревало, 14.

"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев (Сарвели, 63), Пруцев (Чевардин, 78), Батраков (Салтыков, 84), Карпукас, Воробьёв (Комличенко, 63), Руденко (Вера, 78).

"Акрон": Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару (Эсковаль, 46), Пестряков, Лончар (Джурасович, 46), Джаковац (Базилевский, 71), Хосонов (Кузьмин, 46), Болдырев (Роча, 76), Аревало, Дзюба.

Удаление: Эсковаль, 70.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится