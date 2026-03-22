"Локомотив" разгромил "Акрон", забив пять голов к перерыву

Счёт в игре хозяева открыли уже в начале матча после гола Сесара Монтеса, однако тольяттинцы быстро ответили точным ударом Кевина Аревало. После этого "железнодорожники" полностью завладели инициативой: отличились Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков.
Во втором тайме "Акрон" остался в меньшинстве после удаления Эшковала.
После этого тура московский клуб имеет в активе 44 очка и занимает третью строчку в РПЛ. "Акрон", набрав 22 балла, располагается на 10-й позиции.
Голы: Монтес, 7, Руденко, 23, Бакаев, 26, Воробьёв, 28, Батраков, 39 - Аревало, 14.
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев (Сарвели, 63), Пруцев (Чевардин, 78), Батраков (Салтыков, 84), Карпукас, Воробьёв (Комличенко, 63), Руденко (Вера, 78).
"Акрон": Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару (Эсковаль, 46), Пестряков, Лончар (Джурасович, 46), Джаковац (Базилевский, 71), Хосонов (Кузьмин, 46), Болдырев (Роча, 76), Аревало, Дзюба.
Удаление: Эсковаль, 70.