Галактионов - о 5:1 с "Акроном": такой "Локомотив" хотим видеть всегда

- Это хорошая реакция команды на последние неудачи и результаты. Такой "Локомотив" мы хотим видеть всегда - дерзкий, агрессивный, уверенный как с мячом, так и без него.
Ребят надо только поздравить и поблагодарить - они сыграли в свой футбол, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
Матч завершился победой москвичей со счётом 5:1, при этом все мячи были забиты ещё до перерыва.
После этого тура "Локомотив" идёт в тройке лидеров, набрав 44 очка. Ближайшую встречу команда проведёт после паузы на сборные - 5 апреля против "Спартака" на выезде.