Мостовой - о ситуации в "Ростове": ужас и безумие

Александр Мостовой, ранее выступавший за сборную России, высказался о положении "Ростова".

- То, какие новости поступают из "Ростова", - ужас и безумие. Допускаю, что " Ростов " может вылететь из РПЛ. Их вылет будет потерей для чемпионата России. Это большой регион, там любят клуб. Будет грустно, если они вылетят, - цитирует Мостового "РБ Спорт"

Эксперт отметил тревожную ситуацию вокруг клуба и допустил, что команда может столкнуться с серьёзными последствиями.Ранее появлялась информация о возможных финансовых трудностях, из-за которых команда может столкнуться с проблемами при организации выездных матчей.Весенний отрезок "Ростов" начал неудачно, потерпев два поражения в трёх играх, сыграв также один раз вничью. Сейчас команда имеет 22 очка и занимает 11-е место.