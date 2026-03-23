Гендиректор "Спартака": Карседо пишет свою историю. Игра улучшается

"Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге - прервал. Но самое главное - насколько игра улучшается от матча к матчу.Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше", - сказал Некрасов "Чемпионату".
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 6 матчей, одержали 4 победы и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах.