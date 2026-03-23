Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:30
ТорпедоНе начат
Родина
19:00
ЧайкаНе начат

Гендиректор "Спартака": Карседо пишет свою историю. Игра улучшается

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов высказался о главном тренере клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Сергей Некрасов заявил, что игра "Спартака" при Карседо улучшается от матча к матчу.

"Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге - прервал. Но самое главное - насколько игра улучшается от матча к матчу.
Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет ещё лучше", - сказал Некрасов "Чемпионату".

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 6 матчей, одержали 4 победы и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится