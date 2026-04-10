12 апреля состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, его ассистентами станут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Главный судья ВАР - Сергей Иванов.
Объявлена судейская бригада на матч "Зенит" - "Краснодар"
РФС опубликовал назначения на матч между "Зенитом" и "Краснодаром" в 24-м туре РПЛ.
