Матчи Скрыть

Газизов прокомментировал победу "Спартака" в Кубке России

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль газизов поделился эмоциями от Суперфинала Кубка России, в котором встречались "Спартак" и "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"
"Хорошая игра, динамичная.
Наверное, "Спартаку" больше повезло.
Но это была очень хорошая игра. Пришло очень много болельщиков — это украшение сезона", - сказал Газизов "Матч ТВ".

В решающем матче за трофей спартаковцы обыграли "Краснодар" — основное время встречи завершилось вничью 1:1, в серии пенальти красно-белые выиграли 4:3.

За "Спартак" гол в основное время забил Пабло Солари (36'), в составе "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (57'). В серии пенальти спартаковцы все свои попытки реализовали, а у "быков" не забили Хуан Боселли и Кевин Ленини — их удары с точки потащил вратарь "Спартака" Илья Помазун.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится