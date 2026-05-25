Газизов прокомментировал победу "Спартака" в Кубке России

Наверное, "Спартаку" больше повезло.Но это была очень хорошая игра. Пришло очень много болельщиков — это украшение сезона", - сказал Газизов "Матч ТВ".
В решающем матче за трофей спартаковцы обыграли "Краснодар" — основное время встречи завершилось вничью 1:1, в серии пенальти красно-белые выиграли 4:3.
За "Спартак" гол в основное время забил Пабло Солари (36'), в составе "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (57'). В серии пенальти спартаковцы все свои попытки реализовали, а у "быков" не забили Хуан Боселли и Кевин Ленини — их удары с точки потащил вратарь "Спартака" Илья Помазун.