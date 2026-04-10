Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ

РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 24-го тура чемпионата России.

главный арбитр - Ян Бобровскийглавный арбитр – Андрей Прокоповглавный арбитр – Василий Казарцевглавный арбитр – Сергей Цыганокглавный арбитр – Алексей Сухойглавный арбитр – Кирилл Левниковглавный арбитр – Сергей Карасёвглавный арбитр – Игорь КапленковПервый матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 11 апреля. Самарские "Крылья Советов" сыграют против грозненского "Ахмата". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 52 очка. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 51 баллом в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (44 очка).