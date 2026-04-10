Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ
РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 24-го тура чемпионата России.
"Крылья Советов" - "Ахмат": главный арбитр - Ян Бобровский
"Рубин" – "Оренбург": главный арбитр – Андрей Прокопов
"Балтика" – "Пари НН": главный арбитр – Василий Казарцев
ЦСКА – "Сочи": главный арбитр – Сергей Цыганок
"Ростов" – "Спартак": главный арбитр – Алексей Сухой
"Локомотив" – "Динамо" Махачкала: главный арбитр – Кирилл Левников
"Зенит" – "Краснодар": главный арбитр – Сергей Карасёв
"Акрон" – "Динамо" Москва: главный арбитр – Игорь Капленков
Первый матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 11 апреля. Самарские "Крылья Советов" сыграют против грозненского "Ахмата". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 52 очка. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 51 баллом в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (44 очка).