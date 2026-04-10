В "Динамо" высказались о будущем Гусева на фоне слухов о назначении Федотова

"Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву.Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем его и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним", - сказал Пивоваров "Спорт-Экспрессу".
Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Федотов может возглавить бело-голубых.
Ролан Гусев стал главным тренером московского "Динамо" в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.