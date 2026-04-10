Зобнин высказался о возможном возвращении в сборную России

- Если к моменту разбана России возраст позволит, будешь готов вернуться?
- Если всё будет в порядке, если буду играть, не будет травм и много-много факторов, то, конечно. Почему нет? - сказал Зобнин "Чемпионату".
В 2021 году Роман Зобнин приостановил выступления в сборной России из-за проблем со здоровьем. Всего за национальную команду полузащитник провел 41 матч и отдал 6 результативных передач.
Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.