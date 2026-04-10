Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
19:30
НефтехимикНе начат

Зобнин высказался о возможном возвращении в сборную России

Футболист "Спартака" Роман Зобнин ответил, может ли он вернуться в сборную России.
Фото: Global Look Press
Футболист заявил, что вернется в сборную России, если все будет в порядке.

- Если к моменту разбана России возраст позволит, будешь готов вернуться?

- Если всё будет в порядке, если буду играть, не будет травм и много-много факторов, то, конечно. Почему нет? - сказал Зобнин "Чемпионату".

В 2021 году Роман Зобнин приостановил выступления в сборной России из-за проблем со здоровьем. Всего за национальную команду полузащитник провел 41 матч и отдал 6 результативных передач.

Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится