Генич высказался об игре Соболева после зимней паузы

"Сейчас, когда мы видим в каждом матче на табло: "Забил мяч Соболев", мы говорим: "Вау, смотрите, Соболев стал совсем другим". Да, потому что он начал забивать. А игра его, мне кажется, не слишком сильно изменилась", - сказал Генич в эфире "Матч ТВ".
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. После возобновления сезона нападающий провел 8 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу за сине-бело-голубых во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.