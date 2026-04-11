"Бросается в глаза". Черданцев ответил, какого футболиста не хватает "Спартаку"

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, какую позицию нужно усилить "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
Георгий Черданцев заявил, что "Спартаку" необходим профессиональный центральный форвард.

"Бросается в глаза и отсутствие нападающего. То выход на поле без номинальных форвардов, уже не первый раз, то в центр нападения выходит Мартинс.

Карседо этим сигнализирует, что нужен профессиональный центральный форвард. Я думаю, это та задача, которую "Спартак" будет решать в летнее трансферное окно", - сказал Черданцев "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 23-х матчах. Красно-белые одержали 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Следующий матч подопечных Хуана Карлоса Карседо состоится завтра, 12 апреля, против "Ростова". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

