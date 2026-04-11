"Балтика" - "Пари НН": где и во сколько смотреть матч 24-го тура РПЛ

"Балтика" - "Пари НН": на каком канале и во сколько смотреть матч 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
Сегодня, 11 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и нижегородским "Пари НН". Встреча пройдет на "Ростех Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. Команда Алексея Шпилевского находится на 14-м месте с 20 баллами в своем активе.

