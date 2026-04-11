Экс-тренер "Спартака": клубу надо брать пример с "Балтики"

"Красно-белым нужна свежая кровь в атаку и оборону. "Балтика" почти не пропускает, если не брать матч в Махачкале. И клуб идёт в лидерах. "Спартаку" надо пример с них брать.А если бы у "Балтики" ещё нападающие были... То забивали бы не только с аутов и угловых", - передает слова Морозова Legalbet.
На данный момент калининградская "Балтика" находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 23-х матчах. Московский "Спартак" располагается на шестой строчке в чемпионате России с 41 баллом в своем активе.