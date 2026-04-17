Футболист "Ростова" ответил на вопрос о возможном вылете команды из РПЛ

- Считаю, что мы могли находиться выше в таблице. Но в данный момент находимся там, где находимся. Не совсем давит.
Просто хочется быстрее решить вопрос и забраться как можно выше. Есть уверенность, что "Ростов" не вылетит? Да. Есть, - цитирует Ятимова "Матч ТВ".
По итогам 24 сыгранных туров "Ростов" располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе. Сегодня, 17 апреля, ростовчане на домашнем стадионе сыграют с "Сочи" в 25 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что "Ростов" испытывает финансовые проблемы - отмечалось, что у клуба нет средств на выездные матчи. Также сообщалось, что игрокам и персоналу задерживают заработную плату.