Глушаков: готов тренировать в РПЛ хоть завтра! Сделаю "Спартак" чемпионом

Я готов тренировать в РПЛ легко, хоть завтра! Сделаю " Спартак " чемпионом, но только парочку футболистов уберу, куплю новых - и все. (Улыбается.)", - сказал Глушаков "РБ Спорту"

Денис Глушаков заявил, что в высших лигах тренировать проще, чем в низших."Я уже три раза прошел переаттестацию. У меня есть стремление, идеи, мысли и задачи, но не хочется плясать под чью-то дудку. Мне можно сразу начинать работать наверху - я картину не испорчу, и в высших лигах тренировать проще, чем в низших, где такое болото…Денис Глушаков выступал в составе московского "Спартака" с 2013 по 2019 год. Всего за клуб полузащитник провел 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.По итогам прошедшего сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также стали обладателями Кубка России. Главным тренером клуба с начала января 2026 года является Хуан Карлос Карседо, соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.