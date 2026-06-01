Игрок "Родины" высказался об уровне РПЛ

"Все говорят, мол, уехали сильные легионеры. Разве Кордоба не сильный? А Барко? А Луис Энрике и Дуглас Сантос? Люди за сборную Бразилии будут на чемпионате мира играть.
Это я еще не говорю про то, что за время отстранения, у нас выросло отлично поколение своих ребят", - сказал Фищенко.
По итогам минувшего сезона московская "Родина" финишировала на первой строчке в Первой лиге и завоевала право на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу. Команда Хуана Диаса набрала 68 очков в 34 турах и по дополнительным показателям опередила воронежский "Факел".
Сезон чемпионата России стартует 26 июля и завершится 29 мая 2027 года.
