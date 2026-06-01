По информации источника, "Зенит" проявляет активный интерес к опорному полузащитнику "Локомотива" Артему Карпукасу и намерен предложить футболисту 5-летний контракт.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны "Краснодара", которые предложили за игрока 4 млн евро в качестве трансферной компенсации и получили отказ.
В минувшем сезоне 23-летний хавбек сборной России провел за "Локомотив" 35 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Его действующий контракт с москвоским клубом истекает летом будущего года. Transfermarkt оценивает Карпукаса в 7 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"Зенит" поборется с "Краснодаром" за полузащитника сборной России - источник
