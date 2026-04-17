Вахания объяснил, почему принял решение перейти в "Краснодар"

- Конечно, в первую очередь — это чемпионские амбиции. Всегда хочется бороться за самые высокие места.
Плюс база и вся инфраструктура — это что-то невероятное. И, конечно, фактор семьи — родители живут в Краснодаре, это тоже было важно. Все совпало — и я для себя это решение принял, - цитирует Ваханию Sport24.
В зимнее трансферное окно стало известно, что защитник "Ростова" летом перейдет в "Краснодар" - сумма трансфера составляет около 1,55 миллионов евро. Защитник выступает за ростовчан с июля 2023 года, ранее он был игроком "Зенита-2".
В нынешнем сезоне Вахания вышел на поле в составе ростовчан в 28 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. На счету защитника девять матчей в составе сборной России и один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 3 миллиона евро.