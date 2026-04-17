"Обидно, когда делаешь все возможное, а шанса не получаешь". Козлов - о "Краснодаре"

"Будь это иностранец или русский, если он доказывает свою состоятельность, то должен получить шанс. Обидно, когда делаешь все возможное, а шанса не получаешь. И приоритет остается у других.
Считаю, что играть должен тот, кто лучше провел недельный цикл. Не важно, русский это или легионер", - сказал Козлов.
Данила Козлов присоединился к московскому ЦСКА в минувшее зимнее трансферное окно, перейдя из "Краснодара".
В составе краснодарского клуба 21-летний атакующий полузащитник выступал с лета 2024 года. За это время хавбек не стал игроком стартового состава. Всего он принял участие в 51 матче за "быков" во всех турнирах, в которых провел на поле 1855 минут, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
