Оренбург
1 - 0
Крылья Советов
Зенит
2 - 1
Сочи
Ахмат
1 - 1
Динамо Мх
Локомотив
1 - 0
Балтика

Уфа
1 - 0
Ротор
Сокол
1 - 1
Спартак Кострома
Нефтехимик
2 - 2
Волга Ул

Ерохин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с "Зенитом"

Форвард "Зенита" Александр Ерохин высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Ерохина, он хотел бы остаться в клубе.

- Я озвучивал позицию, что хотел бы продолжить играть за "Зенит". Для меня это важно.

Знаю и чувствую, что могу помочь команде — на поле, как было сегодня, и в тренировочном процессе. Мотивации у меня очень много, - приводит слова Ерохина "СЭ".

В текущем сезоне Александр Ерохин провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Нападающий выступает за клуб с июля 2017 года, его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 200 тысяч евро.

