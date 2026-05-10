Ерохин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с "Зенитом"

- Я озвучивал позицию, что хотел бы продолжить играть за "Зенит". Для меня это важно.
Знаю и чувствую, что могу помочь команде — на поле, как было сегодня, и в тренировочном процессе. Мотивации у меня очень много, - приводит слова Ерохина "СЭ".
В текущем сезоне Александр Ерохин провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу. Нападающий выступает за клуб с июля 2017 года, его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 200 тысяч евро.