Дмитриев признался, что сам вызвался пробить первый пенальти

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал, как получилось так, что он пробил первый пенальти в послематчевой серии суперфинала Кубка России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
Основное время встречи завершилось вничью 1:1, в серии пенальти "Спартак" выиграл 4:3, реализовав все свои попытки. Дмитриев забил первый одиннадцатиметровый.

"Сначала переживал, но потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе", — передаёт слова Дмитриева "Матч ТВ".

В составе "Спартака" пенальти, кроме Дмитриева, реализовали Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. За "Краснодар" одиннадцатиметровые забили Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов, удары Хуана Боселли и Кевина Ленини отразил вратарь "Спартака" Илья Помазун. В основное время за красно-белых забил Пабло Солари (36'), в составе "быков" отличился Дуглас Аугусто (57').

