"Созвонимся и обсудим". Гендир махачкалинского "Динамо" - о трансфере Кокорина

- Я знаю его хорошо. Обязательно созвонимся с ним и обсудим. Но его переход, пока, это еще не факт.
Допускаю ли я его трансфер? В футболе ничего невозможного нет, - цитирует Газизова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Оренбург", "Акрон", махачкалинское "Динамо" и "Родина" заинтересованы в подписании Александра Кокорина. Напомним, что форвард покинул кипрский "Арис" на правах свободного агента. В сезоне-2025/26 он вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.
Напомним, что ранее форвард выступал за итальянскую "Фиорентину", московский "Спартак", петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и "Анжи". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 400 тысяч евро.