Тедеев: Дзюба потянет любую команду в РПЛ

- Однозначно. Любую команду Премьер-лиги. Было бы символично, если бы он закончил карьеру в "Спартаке", выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых. "Спартак" — величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев.
Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты. Артем как раз показывает ту генетику. Он может делать с мячом все что угодно! - приводит слова Тедеева "СЭ".
В сезоне-2025/26 Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач. По окончании сезона форвард объявил о своем уходе из клуба, за который он выступал с сентября 2024 года. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны, а также в истории тольяттинского клуба.
Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в московской "Родине", однако в клубе опровергли данную информацию. По итогам сезона столичная команда впервые в своей истории заработала повышение из Первой Лиги в РПЛ.